Sol aparece com muitas nuvens nesta quinta-feira (05/09) e pode chuviscar

A previsão do tempo indica que a quinta-feira (05/09) será de sol com muitas nuvens em Osasco e região, com possibilidade de chuvisco à noite.

Confira como fica a temperatura em Osasco e região hoje:

A máxima em Osasco será de 30ºC, enquanto a mínima fica na casa dos 16ºC.

Em Carapicuíba, a mínima prevista é de 15ºC e a máxima de 29ºC hoje.

Barueri terá mínima de 15ºC e máxima de 30ºC.

Com informações do Climatempo