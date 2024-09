Churrascaria Fogo de Chão abrirá unidade em Alphaville

A rede de churrascaria Fogo de Chão escolheu Alphaville, bairro nobre de Barueri, para abrir seu primeiro restaurante na região. A unidade será situada no Shopping Tamboré.

A novidade foi divulgada pelo shopping center nesta quarta-feira (4). “A Fogo de Chão reforça nosso posicionamento dominante no ramo gastronômico, com mais de 15 restaurantes, além do Taste Lab – que conta com operações estreladas e chefs renomados”, comemora Rodrigo Galo, superintendente do Shopping Tamboré.

A data de inauguração, no entanto, ainda não foi informada.

A churrascaria está presente em São Paulo, com unidades em Moema, Morumbi, Vila Olímpia, Jardins e no Center Norte; no Rio de Janeiro e em Brasília.

Outras sete lojas estão em obras no Shopping Tamboré e devem ser abertas até dezembro deste ano. Dentre elas, a nova unidade da Davvero com gelatos italianos, a clínica de vacinas Amo Vacinas e a esmalteria Unhas Cariocas.