Sr Altino Bar comemora 9 anos com shows de rock em Osasco

O Sr Altino Bar, um dos pontos de encontro mais tradicionais da cena boêmia de Osasco, está em contagem regressiva para celebrar seu 9º aniversário. Nesta sexta-feira (10), o estabelecimento localizado no bairro Presidente Altino abrirá suas portas para uma festa especial, prometendo um dia inteiro de muita música e promoções exclusivas.

A festa terá início às 15h, com o DJ Pesc comandando as picapes e aquecendo o público com um set vibrante. Ele também será responsável por manter a animação nos intervalos entre as apresentações das bandas ao vivo.

A programação musical ao vivo começa às 16h com a energia e o improviso do Trio Jam. Na sequência, às 18h, a banda O Barba sobe ao palco com sua atitude e autenticidade em um repertório afiado. Às 20h, será a vez do grupo Adeus Michelle apresentar clássicos do rock nacional e internacional com muita personalidade. Para fechar a noite em grande estilo, às 22h, a banda Lizzard prestará um tributo eletrizante à lendária banda The Doors.

Além da maratona de shows, o público poderá aproveitar promoções especiais em diversos rótulos de cerveja e participar de sorteios que acontecerão ao longo de todo o evento.

A entrada para a festa de aniversário de 9 anos do Sr Altino Bar é gratuita.

