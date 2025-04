Suspeito de matar a companheira a facadas em Barueri é preso no litoral de SP

Guilherme Tadeu Silva De Oliveira Maia, suspeito de assassinar sua companheira, Thamyres Araujo Oliveira Maia, de 25 anos, em Barueri, foi preso pela polícia neste sábado (26) em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. A prisão encerra a fuga iniciada após o crime.

O corpo de Thamyres foi encontrado dentro de casa, em Barueri, pelo próprio irmão. Ele foi até a residência após ser alertado por uma colega de trabalho da vítima, que estranhou sua ausência na escola infantil em Jandira onde Thamyres atuava como monitora. Ao chegar ao local, o irmão a encontrou já sem vida. A perícia constatou que a jovem foi morta com pelo menos três facadas: uma no peito, uma no abdômen e outra no rosto.

Após o crime, Guilherme desligou o celular e apagou seus perfis nas redes sociais, dificultando sua localização. Segundo informações, o casal estava separado desde janeiro deste ano, mas ainda dividia a mesma casa. Amigos próximos relataram que Thamyres vinha se queixando do comportamento do ex-companheiro e tinha planos de encerrar definitivamente a convivência em breve. Um detalhe que chamou a atenção da polícia na cena do crime foi a certidão de casamento do casal encontrada rasgada e espalhada pela casa.

O corpo de Thamyres Araujo Oliveira Maia foi enterrado neste sábado (26) no Cemitério Municipal Alvaro Quinteiro Vieira, em Barueri.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), uma equipe da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barueri, que investigava o caso, se deslocou até o local para cumprir o mandado de prisão temporária que havia contra ele. Posteriormente, o suspeito foi conduzido à Cadeia Pública de Carapicuíba. O caso foi registrado como captura de procurado.