Cajamar Rodeo Fest começa nesta quinta (1º) com Zé Neto & Cristiano e Murilo Huff

A cidade de Cajamar se prepara para receber a edição 2025 do Cajamar Rodeo Fest, um dos eventos mais aguardados da região. Com início marcado para esta quinta-feira, feriado de 1º de maio, o festival acontecerá no tradicional Centro de Eventos “Boiódromo”.

A programação musical reúne um time de estrelas da música brasileira. A abertura, no Dia do Trabalhador (1), fica por conta das duplas Zé Neto & Cristiano e do cantor Murilo Huff. Na sexta-feira (2), a mistura de ritmos toma conta com Luan Santana e o pagodeiro Belo. Já no sábado (3), as vozes femininas de Ana Castela e Lauana Prado comandam a festa em Cajamar.

Após uma breve pausa, o rodeio retorna na sexta-feira seguinte, dia 9 de maio, com os shows de Henrique & Juliano e Grelo. O encerramento do Cajamar Rodeo Fest 2025, no sábado, 10 de maio, terá as apresentações da dupla Jorge & Mateus e do cantor Felipe Araújo.

Os ingressos podem ser adquiridos no site Guichê Web.

O Cajamar Rodeo Fest 2025 é uma realização da Viva+ Entretenimento, com promoção da TV TEM e apoio da Prefeitura de Cajamar.

SERVIÇO

Cajamar Rodeo Fest 2025

Quando: de 01/05/2025 a 10/05/2025

Onde: Centro de Eventos Boiódromo – Avenida Deovair Cruz de Oliveira, 466 – Jardim Nova Jordanésia, Cajamar

Ingressos: Guichê Web