Tarcísio diz que Trem Intercidades, que ligará a capital paulista a Sorocaba, terá parada em Itapevi

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que Itapevi será contemplada com uma parada do futuro Trem Intercidades (TIC) Eixo Oeste, que ligará a capital paulista a Sorocaba. A informação foi anunciada nesta segunda-feira (5) durante a cerimônia de entrega da nova Estação Ambuitá da Linha 8-Diamante.

“Foram 15 anos de espera [pela Estação Ambuitá], mas a estação finalmente está pronta para atender a população. Quanto mais interligado o sistema, melhor será para todos. E Itapevi ainda ganhará uma estação no Trem Intercidades, que ligará Sorocaba a São Paulo”, declarou o governador, durante o evento em Itapevi.

Segundo o governador, “o trajeto incluirá paradas em Sorocaba, Brigadeiro Tobias, São Roque, Amador Bueno [Itapevi], Carapicuíba, até chegar à estação Água Branca, na capital paulista”.

O anúncio do TIC ocorreu enquanto Tarcísio celebrava a entrega da Estação Ambuitá, ao lado do prefeito de Itapevi, Teco (Podemos). A estação, que já opera de forma assistida pela ViaMobilidade desde 4 de abril, representa um investimento de R$ 26,5 milhões e atende a uma antiga reivindicação dos moradores dos bairros Ambuitá, Amador Bueno e Jardim Santa Rita.

Localizada na Estrada de Araçariguama, 110, ela ocupa o espaço da antiga parada, demolida em 2010. “A nova Estação Ambuitá é um marco para Itapevi. Fortalece nosso Polo Industrial, atrai investimentos que geram emprego para a nossa gente e oferece mais suporte aos empresários da região. É desenvolvimento com qualidade de vida para a população e mais competitividade para a economia da cidade”, destacou o prefeito Teco.

Trem Intercidades (TIC) Eixo Oeste

A confirmação do governador sobre a parada em Itapevi reforça a importância do projeto do TIC Eixo Oeste, cuja consulta pública foi aberta no último dia 30 de abril. Com investimento estimado em cerca de R$ 12 bilhões, o projeto prevê um trajeto de aproximadamente 100 quilômetros entre São Paulo e Sorocaba, a ser percorrido em cerca de 60 minutos.

A iniciativa abrange a modernização e construção de estações, aquisição de nova frota e integração com o sistema metroferroviário existente. A expectativa é que o serviço atenda cerca de 50 mil passageiros por dia, representando um avanço significativo para a mobilidade intermunicipal e o desenvolvimento regional.