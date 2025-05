Osasco abre vagas de estágio na Prefeitura com bolsa de R$ 1.212 a universitários

Osasco abre vagas de estágio na Prefeitura com bolsa de R$ 1.212...

A Prefeitura de Osasco está com um novo programa de estágio voltado para estudantes do ensino superior, visando fortalecer a capacitação profissional dos jovens e integrar novos talentos à administração municipal. A iniciativa oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 1.212,00.

O programa é realizado em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e oferecerá vagas na Secretaria de Finanças. A carga horária estipulada é de seis horas diárias. Um diferencial importante é que o processo seletivo está aberto para estudantes a partir do primeiro semestre de seus cursos.

O anúncio foi reforçado pelo prefeito de Osasco, Gerson Pessoa (Podemos), em suas redes sociais: “Se você é estudante do ensino superior cursando marketing, administração, contabilidade ou economia, temos uma oportunidade de estágio para você”, publicou Gerson Pessoa, direcionando o chamado aos alunos das áreas inicialmente contempladas.

Estudantes interessados em participar do processo seletivo para concorrer às vagas devem buscar mais informações e realizar suas inscrições diretamente pelo portal do CIEE, no endereço www.portal.ciee.org.br.