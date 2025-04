Templo Zu Lai sedia corrida, caminhada e palestras sobre vegetarianismo e meio ambiente neste sábado (12)

O Templo Zu Lai, localizado em Cotia, será palco de um evento especial neste sábado (12): a VegeRun. Organizada pela Buddha’s Light International Association (BLIA) como parte de uma ação mundial, a iniciativa busca promover a reflexão sobre os benefícios do vegetarianismo, a importância da solidariedade e a necessidade de preservação do meio ambiente.

O evento gratuito terá início às 8h com a recepção e identificação dos participantes. A programação inclui uma caminhada de 3 km pelas áreas do templo, precedida por palavras da Abadessa do Templo Zu Lai e do Presidente da BLIA Brasil, além de uma sessão de aquecimento e alongamento com o Professor Alex.

Além da atividade física, a VegeRun oferecerá um espaço para o conhecimento e a troca de ideias. Às 14h, a Dra. Simone Magalhães Diniz ministrará a palestra “Desmistificando o Vegetarianismo”. Em seguida, às 15h, Karen Hosomi Teramae e Shinai Arriel Gregório abordarão o “Impacto do Vegetarianismo no Meio Ambiente”.

A programação completa do dia é a seguinte:

8h: Recepção e Identificação dos Participantes

9h15: Abertura (Orientação sobre Percurso e Programação)

9h30: Palavras da Abadessa e do Presidente da Blia Brasil

9h50: Foto Oficial

9h55: Aquecimento e Alongamento com Prof. Alex

10h: Caminhada 3 km

12h: Entrega dos Certificados de Participação

13h: Almoço no Restaurante do Templo (opcional)

14h: Palestra: Desmistificando o Vegetarianismo (Dra. Simone Magalhães Diniz)

15h: Palestra: Impacto do Vegetarianismo no Meio Ambiente (Karen Hosomi Teramae e Shinai Arriel Gregório)

16h: Encerramento

As inscrições para participar da VegeRun são gratuitas e devem ser feitas antecipadamente através do site oficial do Templo Zu Lai, no link: https://templozulai.org.br/vegerun/.