Acidente com van escolar deixa pedestre ferido na Vila Campesina, em Osasco

Um acidente de trânsito envolvendo uma van escolar mobilizou equipes de resgate na manhã desta sexta-feira (11), na Vila Campesina, em Osasco. O veículo teria perdido o controle ao descer a rua Deputado Emílio Carlos, atropelando um pedestre, de acordo com informações da página “Notícias Osasco”.

Após atingir o pedestre, a van seguiu desgovernada até colidir contra um veículo e um poste. Populares informaram que a vítima do atropelamento, que não teve idade e identidade informadas, foi socorrida consciente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atenderam a ocorrência. A Polícia Militar também foi acionada e prestou apoio.

Apesar do susto, a motorista da van escolar e os demais ocupantes do veículo não sofreram ferimentos. As causas do acidente serão apuradas.

Com informações da página “Notícias Osasco”