Thiago Ventura apresenta novo show de stand-up em Osasco

O comediante Thiago Ventura desembarca em Osasco no próximo dia 30 de maio, sexta-feira, para apresentar seu novo show solo de stand-up comedy, intitulado ‘Pra quê que eu vou mentir?’. Duas apresentações estão marcadas no Teatro Aspro, localizado na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, Remédios, às 19h e às 21h30.

No novo espetáculo, Ventura explora o universo das mentiras cotidianas, utilizando seu humor perspicaz para desconstruir o hábito universal de mentir, seja para evitar conflitos, proteger sentimentos alheios ou fugir de responsabilidades. A proposta do show vai além do riso fácil, buscando provocar reflexões genuínas na plateia sobre a importância de encarar a verdade de frente.

‘Pra quê que eu vou mentir?’ é descrito como uma provocação divertida e inteligente que questiona o medo da verdade e se é possível viver de forma mais leve ao abandonar as pequenas mentiras diárias. O show convida o público a ressignificar a frase título e descobrir, com humor e sinceridade, que a verdade, por mais incômoda que seja, pode ser libertadora.

Os últimos ingressos para as apresentações estão disponíveis através do site Bilheteria Express.