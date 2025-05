Homem é preso após matar a ex-mulher e jogar o corpo dela no Rio Tietê, em Osasco

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (21), no bairro Jardim Aliança, em Osasco, por feminicídio e ocultação do cadáver de sua ex-esposa, a promotora de eventos Amanda Caroline de Almeida, de 32 anos.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito, identificado como Carlos Eduardo de Sousa Ribeiro, confessou o crime e foi encaminhado ao 4º Distrito Policial de Osasco, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A vítima foi vista com vida pela última vez na noite de domingo (18), quando um amigo a deixou na rua de sua casa. Ela havia se separado de Carlos Eduardo há cerca de dois meses, e ele, segundo relatos, não aceitava o fim do relacionamento de 16 anos.

A mãe de Amanda, Eliana da Silva, não consegue acreditar no que aconteceu. “Na segunda-feira, não liguei para ela pensando que ela teria ido trabalhar. No outro dia eu fiquei preocupada porque ela não atendia o celular e fui até a casa dela, mas não tinha ninguém”, relatou em reportagem da Record TV. Amanda deixa três filhos, com idades de 14, 7 e 5 anos.

Inicialmente, ao ser questionado pela polícia, Carlos Eduardo teria negado qualquer envolvimento com o desaparecimento da ex-esposa. Ele alegou ter ido com seu carro até a casa dela, mas não a encontrou, e que o veículo teria apresentado um problema mecânico. No entanto, ao ser confrontado com imagens de câmeras de monitoramento que o flagraram saindo do local com um saco grande, possivelmente contendo o corpo da vítima, ele acabou confessando o crime.

Carlos Eduardo teria dito também que contou com a ajuda de seu irmão, cuja identidade não foi revelada, para se livrar do corpo de Amanda. Ele disse às autoridades que, após o assassinato, jogaram o corpo da promotora de eventos no Rio Tietê.

As equipes policiais continuam mobilizadas nas buscas pelo corpo de Amanda Caroline de Almeida nas águas e margens do Rio Tietê. “As diligências prosseguem com o objetivo de localizar o corpo da vítima e esclarecer completamente os fatos”, completou a SSP.

Com informações da Record TV