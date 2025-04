Thiago Ventura apresenta novo show solo de stand-up em Osasco

Osasco recebe na próxima quarta-feira (9), um dos maiores nomes do stand-up comedy brasileiro da atualidade: Thiago Ventura. O humorista apresenta seu oitavo show solo em duas sessões no Teatro Aspro, às 19h e às 21h30.

Neste novo espetáculo, Ventura mantém sua característica comunicação direta e descontraída com a plateia. O show mergulha no universo da “mentira” em todas as suas formas, além de explorar temas como relacionamentos e sexualidade. Tudo isso compartilhado através de suas experiências pessoais, criando uma forte conexão e muitas risadas com o público.

Consagrado na internet e nos palcos, Thiago Ventura acumula números impressionantes: são mais de 6 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, com vídeos que somam cerca de 500 milhões de visualizações, e mais de 9,7 milhões de seguidores no Instagram. Além da carreira solo, ele é conhecido por integrar os grupos “4 Amigos”, “Comédia ao Vivo”, “Jokes” e pelo programa “A Culpa é do Cabral”. Suas turnês, tanto nacionais quanto internacionais (passando por Japão, EUA e Europa), são sinônimo de sucesso e casas lotadas.

Serviço: