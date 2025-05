Tradição e Samba: Santana de Parnaíba celebra 138ª Festa do Cururuquara

Santana de Parnaíba se prepara para reviver uma de suas mais antigas tradições com a 138ª Festa do Cururuquara, marcada para o dia 17 de maio, a partir das 17h. O evento, que celebra a fé e a cultura popular, terá como ponto alto o autêntico samba de bumbo.

A programação tem início às 17h com a Reza Cabocla, seguida por procissão (18h), missa solene (19h) e o tradicional levantamento do mastro às 20h. A partir das 21h, o som contagiante do samba de bumbo toma conta do local, com apresentações de grupos renomados de Santana de Parnaíba (Grupo 13 de Maio), Vinhedo (Samba da Dona Aurora), Campinas (Samba Nestão Estevam), Mauá (Samba Lenço de Mauá) e Itu (Samba de Bumbo de Itu). A celebração se estende até as 2h da madrugada, com um grande encerramento reunindo todos os sambistas convidados.

A festa acontecerá na Capela de São Benedito, localizada na Estrada das Palmeiras, 152. O acesso é pela Rodovia Castelo Branco, km 39,5 (sentido capital).