Oportunidades em Osasco: empesa abre 50 vagas para operador de teleatendimento

A empresa Konecta Brasil está com um processo seletivo aberto para preencher 50 posições de operador de teleatendimento em Osasco. As vagas para trabalhar com carteira assinada, em jornada parcial, principalmente no período da tarde.

O salário base oferecido é de R$ 1.416,28, com a possibilidade de acréscimo por meio de comissões, além de um pacote de benefícios que inclui vale-transporte, vale-refeição, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio creche e oportunidades de crescimento profissional.

Requisitos e como participar da seleção para as vagas de operador de teleatendimento em Osasco:

Para se candidatar, os interessados devem atender aos seguintes requisitos:

Ter mais de 18 anos de idade;

Possuir ensino médio completo;

Ter experiência prévia em vendas;

Apresentar boa habilidade de comunicação e boa escrita;

Ter conhecimento em resolução de problemas e gerenciamento de conflitos;

Ser antenado em tecnologia e ferramentas digitais;

Ter disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis.

O local de trabalho é na Avenida dos Autonomistas, entre os números 896 e 1828 (lado par), na Vila Yara, em Osasco. A escala de trabalho é 6×1, com folgas alternadas entre sábado e domingo, e a carga horária diária é de 6 horas e 20 minutos.

Os interessados em participar da seleção devem acessar o site de recrutamento da empresa, onde podem cadastrar o currículo online e obter mais informações.

LEIA TAMBÉM// Busca por emprego? Hospital de Barueri tem vagas para fisioterapeuta, técnico de enfermagem e mais