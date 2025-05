Trem SP-Sorocaba terá parada em Carapicuíba e Itapevi

O futuro trem que conectará Sorocaba à capital paulista, o TIC (Trem Intercidades) Eixo Oeste terá um trajeto estimado em 1 hora, significativamente menor que as opções rodoviárias atuais (1h50 de carro e 2h10 de ônibus). O serviço oferecerá duas modalidades: parador e expresso.

O trem parador fará oito paradas em sete cidades distintas: Sorocaba, Brigadeiro Tobias (também em Sorocaba), Alumínio, Mairinque, São Roque, Amador Bueno (em Itapevi), Carapicuíba e Água Branca (na capital). Em parte do percurso, o trem seguirá o leito original da Estrada de Ferro Sorocabana. O trecho entre São Roque e Amador Bueno (Itapevi) será otimizado para permitir que o TIC atinja velocidades de até 140 km/h, com uma velocidade média de 104,5 km/h em toda a linha. A partir de Itapevi, os trilhos correrão paralelos à Rodovia Castelo Branco, e de Barueri em diante, o trajeto será compartilhado com a Linha 8-Diamante da ViaMobilidade, sendo construída uma nova estação em Carapicuíba, exclusiva para o trem parador do TIC.

Para quem busca maior rapidez, o serviço expresso ligará Sorocaba a Água Branca (e vice-versa) sem paradas intermediárias, devendo operar prioritariamente fora dos períodos de baixa demanda. Ambos os serviços funcionarão das 5h à meia-noite, com frequência de hora em hora nos períodos de menor movimento e intervalos mínimos de 20 minutos nos horários de pico.

A tarifa inicial para o serviço expresso será de R$ 45, reajustada conforme a inflação. O valor do serviço parador será cobrado de forma proporcional, utilizando o preço do expresso como base e considerando a quilometragem percorrida. Os passageiros poderão desfrutar de conforto a bordo, com lavabos, sistema multimídia, wi-fi, tomadas, ar-condicionado e a possibilidade de circular entre os vagões, que não terão degraus internos. O projeto também considera a possibilidade de trens de dois andares, uma inovação que dependerá da solução apresentada pela empresa vencedora do leilão.

Atualmente em fase de consulta pública, o leilão de concessão do TIC Eixo Oeste está previsto para ocorrer ainda neste ano, com a assinatura do contrato projetada para 2026. O investimento estimado é de R$ 11,6 bilhões, por meio de parceria público-privada. A expectativa do governo de São Paulo é que o serviço atenda cerca de 50 mil passageiros por dia.