Banco BV oferece 30 vagas de estágio para mulheres com bolsa de R$ 3.197

Com o objetivo de fomentar a equidade de gênero e impulsionar a carreira de novos talentos, o Banco BV, reconhecido pelo Great Place to Work como o melhor banco para se trabalhar, abriu as inscrições para a terceira edição do seu programa de estágio “Elas por Elas”. A iniciativa é focada na entrada de profissionais que se identificam com o gênero feminino (mulheres cis e transgêneros) no banco.

Neste ano, são oferecidas 30 vagas em diversas áreas de atuação. As oportunidades estão disponíveis nas modalidades híbrida, com necessidade de visitas regulares ao escritório da instituição em São Paulo, e remotas, permitindo a participação de candidatas de todo o Brasil.

Ana Tarcia, diretora executiva de Pessoas e Cultura do BV, reforça que o programa visa avançar na equidade de gênero dentro do banco e apoiar mulheres que estão dando os primeiros passos no mercado de trabalho. “Nos comprometemos a aumentar a participação feminina em nosso quadro de colaboradores e a apoiar no desenvolvimento profissional de mulheres que buscam uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho, criando oportunidades para que elas se desenvolvam e cresçam conosco”, destaca a executiva.

Como participar da seleção para as vagas de estágio:

Para participar do processo seletivo, as candidatas devem ser estudantes de nível superior (bacharelado ou tecnólogo), com formação prevista para o período entre janeiro de 2026 e dezembro de 2027. Além disso, é necessário ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

O banco oferece um pacote de benefícios atrativo, que inclui bolsa auxílio no valor de de R$ 3.197,22, vale-refeição de R$ 1.110,12 e vale alimentação de R$ 874,78, além de plano de saúde e odontológico, seguro de vida, Wellhub, TotalPass e day off no mês do aniversário.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma de recrutamento Eureca até o dia 6 de junho.