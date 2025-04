Vacinação contra a gripe é ampliada para novos grupos prioritários em Carapicuíba

A Secretaria de Saúde de Carapicuíba amplia a campanha de vacinação contra a Influenza (gripe) a partir da próxima terça-feira, 22 de abril. A medida visa imunizar mais grupos prioritários, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para a campanha anual.

Com a expansão, diversos segmentos da população passam a ser elegíveis para receber o imunizante. A lista completa dos grupos prioritários que poderão se vacinar a partir de terça-feira inclui:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Idosos a partir de 60 anos;

Gestantes (em qualquer fase da gestação);

Puérperas (mulheres até 45 dias após o parto);

Trabalhadores da área da Saúde (setores público e privado);

Professores e trabalhadores de instituições de ensino (básico e superior – apresentar comprovante);

População Indígena e Povos Quilombolas;

Profissionais das forças de segurança, salvamento e forças armadas (apresentar comprovante);

Pessoas com doenças crônicas ou deficiência permanente (apresentar laudo médico);

Caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e portuários (apresentar comprovante);

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional (apresentar comprovante);

Pessoas em situação de rua;

Trabalhadores dos Correios.

A vacina contra a gripe oferecida na campanha protege contra as principais cepas do vírus em circulação: H1N1, H3N2 e Influenza B. A imunização é considerada fundamental, especialmente durante o outono e inverno, períodos em que a circulação do vírus aumenta e há maior risco de agravamento de doenças respiratórias. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina demonstra alta eficácia na prevenção de casos graves e óbitos, podendo reduzir essas ocorrências entre 60% e 70%.

Para receber a dose, os munícipes pertencentes aos grupos elegíveis devem comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF) mais próxima de sua residência.

É necessário apresentar RG, CPF e o Cartão do SUS. A aplicação da vacina ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h30, em todas as unidades de saúde de Carapicuíba. Crianças e adolescentes menores de idade devem estar acompanhados por um responsável legal no momento da vacinação.