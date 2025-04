Premiado tributo ao ABBA se apresenta no Teatro Aspro em Osasco

O aclamado espetáculo “ABBA The History”, reconhecido como o maior e melhor tributo ao icônico grupo sueco ABBA no Brasil, desembarca em Osasco para uma apresentação única. O show acontecerá no Teatro Aspro no dia 26 de abril (sábado), às 21h.

Com uma trajetória de sucesso que ultrapassou fronteiras, “ABBA The History” é o precursor oficial dos tributos à banda no país, acumulando prêmios e participações em importantes programas de TV. Sua notoriedade se estende a palcos internacionais, incluindo cassinos, sempre com excelência e fidelidade.

O público pode esperar uma noite eletrizante e emocionante, revivendo clássicos inesquecíveis como “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Waterloo”, “Fernando”, “Chiquitita”, além de sucessos recentes como “Gimme Gimme Gimme” e “The Winner Takes it All”. O repertório abrange as trilhas dos filmes “Mamma Mia I e II”, garantindo a maior coletânea de canções em um tributo ao ABBA.

A produção conta com banda e vocais totalmente ao vivo, executados por músicos e cantores selecionados. O visual também é um ponto alto: o show conta com o maior acervo de figurinos, recriando com fidelidade as vestimentas originais do ABBA. “ABBA The History” inovou ao ser o primeiro tributo no mundo a materializar o famoso figurino de neon no palco, além de utilizar réplicas de instrumentos como a guitarra personalizada de Björn.

No palco, os protagonistas são interpretados pelos talentosos vocalistas e atores: Endi Tupi (Björn), Dona Dama (Agnetha Fältskog), Joe Resend (Benny Andersson) e Paty Andrade (Anni-Frid).

Com aproximadamente 90 minutos de duração, o espetáculo intercala momentos de pura nostalgia e êxtase, promovendo a interação com o público e tornando a experiência dinâmica e inesquecível para toda a família.

Há poucos ingressos disponíveis no site Bilheteria Express.

