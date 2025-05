Viaduto Juvenal Antônio de Moraes terá acesso interditado para obras a partir desta sexta (9)

Motoristas que trafegam pela região da Aldeia de Barueri devem ficar atentos: a alça de acesso do Viaduto Juvenal Antônio de Moraes, no sentido Rodovia Castello Branco/Alphaville, será interditada a partir das 3h desta sexta-feira, 9 de maio. A interdição é necessária para a continuação de obras de manutenção no local, em frente ao Parque Shopping.

Para minimizar os impactos no trânsito, o Viaduto Juvenal Antônio de Moraes funcionará com um sistema de faixas reversíveis em ambos os sentidos. Essa medida visa priorizar o fluxo de veículos de acordo com o volume de tráfego, especialmente durante os horários de pico.

A recomendação é evitar a região se possível devido aos congestionamentos.