Santana de Parnaíba realiza 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa nesta sexta-feira (9)

Santana de Parnaíba sediará nesta sexta-feira, 9 de maio, a 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento, organizado pela Prefeitura Municipal e pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Santana de Parnaíba, será das 8h às 17h na Arena de Eventos, localizada na Avenida Esperança, 450, Campo da Vila.

Com o tema central “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, a conferência é apresentada como um importante espaço de diálogo e construção de políticas públicas voltadas para o bem-estar e os direitos das pessoas idosas no município. Trata-se de um evento democrático que visa reunir a sociedade civil e o poder público para debater propostas e fortalecer ações que garantam um envelhecimento digno, saudável e com qualidade de vida.

Os objetivos da conferência incluem avaliar e debater as políticas públicas existentes voltadas à pessoa idosa, propor ações para melhorar a qualidade de vida dos idosos da cidade, identificar os desafios do envelhecimento no Brasil e fortalecer a defesa dos direitos da pessoa idosa.

A programação do evento contará com uma palestra do Prof. Wagner Carneiro de Santana, Mestre e Doutorando em Serviço Social pela PUC-SP. Além disso, estão previstas apresentações artísticas, debates para a construção de propostas e a eleição dos delegados que representarão o município na etapa estadual da conferência.

O evento é aberto ao público interessado. As inscrições podem ser realizadas no dia e local do evento ou antecipadamente através do link: https://forms.gle/A49VejmQux1yqJ4u5.