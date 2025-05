Virgínia e Zé Felipe anunciam separação e fazem apelo: “Não julguem”

Uma notícia abalou o mundo dos famosos e pegou fãs de surpresa na noite desta terça-feira (27): a influenciadora digital Virginia Fonseca, de 26 anos, e o cantor Zé Felipe, de 27, anunciaram o fim de seu casamento. Em uma mensagem conjunta publicada nas redes sociais, o casal, que esteve junto por cinco anos e tem três filhos, garantiu que a amizade e o cuidado com as crianças – Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e o caçula José Leonardo, de apenas 7 meses – continuarão sendo a prioridade.

A publicação, puxada por Virginia, buscou explicar a difícil decisão, enfatizando a manutenção do vínculo familiar de uma nova forma. “Juntos sempre, e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, iniciaram na publicação que rapidamente viralizou.

Eles prosseguiram, destacando o legado construído: “Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.”

Cientes da repercussão que a notícia causaria, Virginia e Zé Felipe fizeram um apelo direto aos seus milhões de seguidores, pedindo respeito à privacidade neste momento delicado e que não fossem criadas narrativas falsas sobre o término. “Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, concluíram.

A reação dos internautas foi imediata e majoritariamente de espanto. Comentários como “Como assim? O que aconteceu, até ontem estavam bem?” e “Estou passada” inundaram as redes. Alguns fãs, ainda incrédulos, expressaram um misto de choque e esperança, com mensagens como “Vão dormir que passa. Amanhã é outro dia”, refletindo a surpresa com o anúncio de um dos casais mais acompanhados e aparentemente sólidos do universo digital brasileiro.