Sebrae realiza evento para empreendedores de moda em Osasco na quinta-feira (5)

O Sebrae-SP realizará o evento gratuito Fashion Growth nesta quinta-feira, 5 de junho, das 18h às 21h, em seu escritório regional de Osasco, localizado na Avenida Dionysia Alves Barreto, 99. Voltado para profissionais e empreendedores do segmento de moda de Osasco e região, tem como objetivo impulsinar negócios no segmento.

Segundo a consultora de negócios do Sebrae-SP, Isabela Ribeiro, “O Fashion Growth é uma oportunidade única para os empresários do setor de moda entenderem, na prática, como podem impulsionar suas marcas e se posicionar no mercado digital. Nosso objetivo é gerar conhecimento, conexões e, principalmente, ajudar os pequenos negócios a crescerem de forma estruturada e competitiva”.

Os participantes receberão informações sobre como estruturar a gestão, vendas, melhorar o posicionamento digital no setor e terão acesso a oportunidades, programas e soluções que o Sebrae-SP oferece para fortalecer os negócios de moda. A programação contará com uma palestra da SHEIN, que apresentará oportunidades e mostrará como as marcas podem vender dentro da plataforma de e-commerce. Encerrando o evento, Andressa Benévolo, CEO da Bonitas Boutique, compartilhará sua trajetória empreendedora e como construiu uma marca forte e reconhecida na venda de roupas e acessórios femininos.

As inscrições são limitadas e devem ser feitas via formulário online: https://forms.office.com/r/ktVcJQUJN4.