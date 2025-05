Zizi e Luiza Possi fazem show gratuito de Dia das Mães em Barueri neste sábado (10)

Barueri celebra o Dia das Mães com um encontro especial de gerações da música brasileira. Neste sábado (10), a consagrada cantora Zizi Possi e sua filha, Luiza Possi, uma das grandes vozes da nova geração, se apresentam juntas em um show gratuito na Praça das Artes.

O evento, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Barueri, promete muita emoção e começa a partir das 16h. Além da apresentação musical, o público poderá aproveitar a estrutura montada no local, que contará com som de DJ, brinquedos infláveis gratuitos para as crianças e uma praça de alimentação.

A entrada é totalmente gratuita e não há necessidade de retirar ingressos previamente, facilitando o acesso do público para celebrar a data especial.

O show “Especial Dia das Mães” com Zizi e Luiza Possi acontece na Praça das Artes, localizada no Piso -2, na Rua Ministro Rafael de Barros Monteiro, 255, no Jardim dos Camargos, em Barueri.