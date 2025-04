10 lugares imperdíveis em Embu das Artes (SP)

Embu das Artes, localizada a poucos quilômetros da capital paulista, é um refúgio artístico e cultural na Região Metropolitana de São Paulo. Conhecida nacionalmente por sua feira de arte e artesanato, a cidade reúne atrações que encantam visitantes de todas as idades. Se você está em busca de um passeio que mistura cultura, natureza, gastronomia e história, Embu das Artes é o destino certo.

Confira 10 lugares imperdíveis para conhecer na cidade:

1. Feira de Arte e Artesanato de Embu das Artes

Considerada o coração turístico da cidade, a tradicional Feira de Arte e Artesanato acontece desde 1969 e reúne artistas e expositores de todo o Brasil. Reconhecida como patrimônio imaterial do estado de São Paulo em 2021, ela é um espetáculo a céu aberto. Pinturas, roupas, bijuterias, plantas e até doces artesanais disputam a atenção dos visitantes. Não deixe de provar o famoso pastel de costelinha — um verdadeiro clássico local.

Endereço: Largo 21 de Abril – Jardim Arabutam

Funcionamento: Finais de semana e feriados

Redes Sociais: @feiradeembudasartesoficial

2. Viela das Lavadeiras

Com suas paredes pintadas e atmosfera boêmia, a Viela das Lavadeiras é um espaço totalmente dedicado para quem ama arte e fotografia. Lojas de antiguidades, decoração, e restaurantes com música ao vivo tornam o local um reduto cultural no centro da cidade. Ideal para um passeio tranquilo, cheio de charme e inspiração.

Endereço: Rua Siqueira Campos, 2-122 – Centro

3. Museu de Arte Sacra dos Jesuítas

O MASJ é uma preciosidade histórica instalada em edifícios tombados pelo IPHAN. O museu preserva obras de missionários jesuítas, como esculturas e pinturas sacras. A visita guiada é uma ótima pedida para mergulhar no contexto religioso e artístico da região.

Endereço: Largo dos Jesuítas, 67 – Centro

Funcionamento: Quinta a domingo, das 9h às 12h e das 13h às 17h

Redes Sociais: @museudeartesacradosjesuitas

4. Parque do Lago Francisco Rizzo

Para quem busca contato com a natureza, o Parque do Lago é uma excelente opção. Com trilhas, playground, academia ao ar livre, campo de futebol e um belo lago, o local é ideal para caminhadas, piqueniques e momentos em família. Quiosques com lanches completam o passeio.

Endereço: Rua Alberto Giosa, 300 – Centro

Redes Sociais: @parque_rizzo

5. Museu do Índio – Centro de Informação da Cultura Indígena

Fundado pelo artista Walde-Mar de Andrade e Silva, o museu reúne mais de 500 peças que contam a história e a cultura dos povos indígenas brasileiros. É um espaço educativo e interativo, com programação cultural e material para pesquisas.

Endereço: Rua da Matriz, 54 Centro, Embu das Artes, São Paulo.

Redes Sociais: @museudasculturasindigenas

6. Paróquia Nossa Senhora do Rosário

Construída em uma das ruas mais tradicionais da cidade, a paróquia é uma joia arquitetônica simples, porém encantadora. Com quase cinco décadas de história, é um espaço de fé e contemplação. O cenário da Rua da Matriz, com sua ladeira de paralelepípedos, rende belas fotos.

Endereço: Rua da Matriz, 11 – Centro

Redes Sociais: @rosario_de_embu

7. Cidade das Abelhas

Mistura de parque temático e centro educativo, a Cidade das Abelhas é voltada especialmente para as crianças. Com trilhas, brinquedos e exposições sobre a vida das abelhas, o local ensina de forma divertida a importância desses insetos para o ecossistema.

Endereço: Estrada da Ressaca, Km 7 – Embu das Artes

Redes Sociais: @cidade_das_abelhas

Site Oficial: Cidade das Abelhas

8. Memorial Sakai

Dedicado ao artista japonês Tadakiyo Sakai, o Memorial abriga esculturas em terracota e promove oficinas gratuitas de cerâmica. O espaço convida os visitantes a experimentar a arte de forma prática, em um ambiente acolhedor.

Endereço: Ria Rebolo Gonzáles, 185 – Vila Cercado Grande

9. Pousada O Garimpo

Com um ambiente colonial e acolhedor é perfeito para um almoço especial durante o passeio pela cidade. A pousada é um refúgio tranquilo no coração da cidade. Seu ambiente convidativo é ideal para quem busca conforto, sossego e uma experiência autêntica durante a estadia.

Endereço: Rua Belo Horizonte, 119 – Centro, Embu das Artes – SP

Redes Sociais: @pousadaogarimpo

10. Florbela Café

Ideal para um café da tarde, o Florbela combina loja de decoração com cafeteria charmosa. Os sorvetes artesanais, o frapê de capuccino e a torta Flor Bela são os grandes destaques do cardápio. Apesar da movimentação intensa nos horários de pico, vale a visita.

Endereço: Rua Nossa Sra. do Rosário, 64 – Centro

Redes Sociais: @florbelaacafe

Esses são apenas alguns dos muitos encantos de Embu das Artes, uma cidade que respira criatividade, tradição e natureza. Seja para curtir um fim de semana diferente, descobrir artistas locais ou apenas relaxar com boa comida e belas paisagens, Embu das Artes promete conquistar todos os seus sentidos.