Barueri se prepara para sediar a segunda edição de seu Fórum Empresarial ESG (Ambiental, Social e de Governança), um evento presencial e gratuito que será no dia 24 de abril, das 8h às 17h, no Centro de Eventos de Barueri (Av. Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jd. Tupanci). A realização e organização são da Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (SEMA), e da Ângela Garcia – Business School.

A abertura oficial, às 9h, contará com a presença do Prefeito de Barueri, José Roberto Piteri, e do Secretário de Recursos Naturais e Meio Ambiente, Marco Antônio de Oliveira (Bidu). O evento reunirá um público diversificado, incluindo autoridades como o ex-prefeito Rubens Furlan, a Presidente do Fundo de Solidariedade Estrela Guia, Damaris Piteri, e a ex-presidente Sônia Dias Furlan. Espera-se também a presença de figuras estaduais como o Governador Tarcísio de Freitas, a Deputada Estadual Bruna Dias Furlan Vicente e a Secretária Estadual Natália Resende A. Ávila, além de empresários, profissionais e políticos de Barueri, Alphaville, região, São Paulo e outros estados. A cerimonialista e apresentadora será Sarita de Oliveira.

A programação (sujeita a alterações) inclui:

8h: Registro, recepção e café de boas-vindas.

9h: Abertura Oficial e pitch de autoridades.

10h: Painel 1: “Importância e impacto do ESG nas empresas” (Ambiental), com Marco Antônio Oliveira (Bidu), Flora de Oliveira Castellano (Orizon), Carlos Bocuhi (PROAM) e Ângela Garcia (Business School). Moderação: Dra. Ana Paula Rodrigues Silva (SEMA).

12h – 13h: Almoço (por conta dos participantes, com food trucks no local) e Networking.

13h: Pitch de autoridades.

13h15: Painel 2: “Inovações e tendências em Sustentabilidade Corporativa” (Social), com Flávia Brandão (Plano & Plano), Tatiana Tedesco (MPD Engenharia) e Marco Vinholi (SEBRAE). Moderação: Cristiane Zanini (Professora e especialista ESG).

14h45 – 15h: Intervalo – Coffee Break (gratuito).

15h: Painel 3: “Governança Corporativa e Transparência nos Negócios” (Governança), com Latifa Kadri (Consigaz), Maira Pereira (Ambipar) e Dr. Edison Taques (E Taques Fonseca Advogados). Moderação: Antoniane Arantes de Oliveira (SAA-SP).

16h30: Perguntas da plateia e considerações finais.

17h: Encerramento.

O evento contará com 24 expositores ligados ao tema meio ambiente no foyer, incluindo Projeto Ubuntu, Movimento Eu Visto Bem, Cooperativa Unindo Forças, Horta Da Gente, Amor Em Mechas, Associação Caixa de Sapato, Eco Máquina Reciclar (Consigaz), Instituto Maurício de Souza, Aldeias Infantis SOS, OAB/Barueri, Núcleo de Mama com Câncer (Secretaria da Mulher), entre outros. Haverá distribuição gratuita de água, mudas de árvores nativas (quantidade limitada) e possíveis brindes e sorteios.

O público-alvo são líderes empresariais, executivos, empreendedores, profissionais de sustentabilidade, estudantes e interessados na área.

Os ingressos são gratuitos, porém limitados a 500 lugares. Os interessados devem garantir a participação acessando a plataforma Sympla.

Dúvidas e informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4199-1500 (Departamento de Eventos). O evento conta com o apoio de diversas secretarias municipais, empresas como BrasPress, Plano & Plano, MPD, Consigaz, Orizon, LIZ, além do CIOESTE, jornalistas e parceiros.