Plaza Shopping Carapicuíba sedia 1ª Expo Noivas e Festas com entrada gratuita

O Plaza Shopping Carapicuíba será o palco da primeira edição da “Expo Noivas e Festas”, um evento dedicado a conectar futuros noivos, debutantes e empresas do setor com os melhores fornecedores e as últimas tendências do mercado. A feira será realizada de 22 a 25 de maio no Piso G5 do empreendimento, localizado na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce.

O evento funcionará nos seguintes horários:

22 e 23 de Maio, das 13h às 20h.

24 e 25 de Maio, das 10h às 20h.



A proposta da 1ª Expo Noivas e Festas é criar um encontro exclusivo onde noivos poderão encontrar fornecedores qualificados para seu grande dia, debutantes descobrirão tendências únicas para suas celebrações e empresas do ramo terão a chance de fechar parcerias estratégicas.

Os visitantes terão contato direto com uma gama de profissionais especializados, poderão buscar inspiração para criar eventos memoráveis e aproveitar oportunidades e condições exclusivas oferecidas durante a feira.

A entrada para a 1ª Expo Noivas e Festas é gratuita, e os interessados podem garantir seus ingressos antecipadamente através da plataforma Sympla, no link: https://www.sympla.com.br/evento/1-expo-noivas-e-festas/2930210.