24ª edição do espetáculo Paixão de Cristo de Carapicuíba será nos dias 26 e 27 de abril

A 24ª edição do Espetáculo Paixão de Cristo, promovido pela Prefeitura de Carapicuíba, será nos dias 26 e 27 de abril, com início às 18 horas, no cenário ao ar livre do Parque dos Paturis.

Com entrada gratuita, o espetáculo convida o público e suas famílias a vivenciarem a emocionante história de Jesus Cristo, desde o seu nascimento até a ressurreição.

Para garantir o acesso do público, a organização definiu pontos de entrada específicos: o Portão D, na Avenida Marginal do Ribeirão, estará aberto para veículos e pedestres; já o Portão B e a portaria principal, localizados na Avenida Antônio Faustino, serão destinados exclusivamente para a entrada de pedestres.