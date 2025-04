Carapicuíba lança campanha para arrecadação de agasalhos e cobertores

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania e do Fundo Social de Solidariedade, deu início à Campanha Inverno Solidário 2025. A mobilização, que ocorre entre os dias 12 de abril e 30 de maio, visa arrecadar cobertores, mantas e agasalhos, novos ou em bom estado, para aquecer famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

A iniciativa busca engajar a comunidade no ato de acolher, lema do Fundo Social, reforçando a importância da solidariedade, especialmente durante o período de inverno, quando a doação de itens de aquecimento faz uma diferença significativa na vida de quem mais precisa.

O lançamento oficial da campanha aconteceu no sábado, 12 de abril, no CEEAC Cohab BMX, marcando o início do período de arrecadação.

Como e onde doar:

As doações podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em diversos pontos espalhados pela cidade. Confira os locais de coleta: