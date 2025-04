Vias serão interditadas para aferição de radares em Cotia entre os dias 23 e 25 de abril

Diversas vias de Cotia passarão por interdições temporárias no fluxo de veículos nos dias 23, 24 e 25 de abril. As interrupções, programadas para iniciar sempre a partir das 10h, são necessárias para permitir o trabalho de aferição dos equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade (radares) por técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).

Este procedimento de inspeção é essencial para garantir o perfeito funcionamento e a precisão dos radares instalados na cidade, assegurando que as medições de velocidade estejam corretas e em conformidade com as normas técnicas.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia divulgou o cronograma detalhado das aferições e os locais que terão o tráfego interrompido durante o trabalho:

23/04/2025 – a partir das 10h

Estrada Dr. Ivo Mário Isaac Pires: Próximo ao nº 2401, em ambos os sentidos (Caucaia/Raposo Tavares e Raposo Tavares/Caucaia) – afetando quatro faixas de fiscalização.

Estrada Dr. Ivo Mário Isaac Pires: Próximo ao nº 6751, no sentido Raposo Tavares/Caucaia – afetando duas faixas de fiscalização.

Estrada do Morro Grande (antiga Roque Celestino Pires): Próximo ao nº 545, em ambos os sentidos (Caucaia/Raposo Tavares e Raposo Tavares/Caucaia) – afetando quatro faixas de fiscalização.

24/04/2025 – a partir das 10h

Rua Ernesto Lemos Leite: Próximo ao nº 291, em ambos os sentidos (Centro/Bairro e Bairro/Centro) – afetando duas faixas de fiscalização.

Estrada Dr. Odair Pacheco Pedroso: Próximo ao nº 1700, em ambos os sentidos (Bairro/Centro e Centro/Bairro) – afetando duas faixas de fiscalização.

Avenida João Paulo Ablas: Próximo ao nº 1400, em ambos os sentidos (Bairro/Raposo Tavares e Raposo Tavares/Bairro) – afetando duas faixas de fiscalização.

25/04/2025 – a partir das 10h

Avenida São Camilo: Próximo ao nº 1491, em ambos os sentidos (Bairro/Raposo Tavares e Raposo Tavares/Bairro) – afetando duas faixas de fiscalização.

Estrada Fernando Nobre: Próximo ao nº 1777, em ambos os sentidos (Bairro/Raposo Tavares e Raposo Tavares/Bairro) – afetando uma faixa de fiscalização. (Nota: A informação original indica uma faixa, mas menciona ambos os sentidos. Pode haver um radar por sentido ou a interdição afetará ambos)

Estrada Fernando Nobre: Próximo ao nº 1641, em ambos os sentidos (Raposo Tavares/Bairro e Bairro/Raposo Tavares) – afetando uma faixa de fiscalização. (Nota: Mesma observação do item anterior)

Estrada Fernando Nobre: Próximo ao nº 3731, em ambos os sentidos (Bairro/Raposo Tavares e Raposo Tavares/Bairro) – afetando duas faixas de fiscalização.