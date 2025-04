82ª Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus começa dia 25 de abril

82ª Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus começa...

A tradicional Romaria de Caucaia do Alto a Pirapora do Bom Jesus chega em sua 82ª edição. Com apoio da Prefeitura de Cotia, a peregrinação está marcada para os dias 25, 26 e 27 de abril, integrando o calendário oficial de eventos do município.

O ponto de partida da jornada de fé será na noite de sexta-feira, 25 de abril. Após a missa das 19h, celebrada pelo Bispo Frei Dom João Bosco e concelebrada pelo pároco Padre José Maria Falco, os romeiros iniciarão a caminhada rumo ao Santuário do Bom Jesus de Pirapora.

Seguindo a tradição, os pedestres serão os primeiros a partir. Ao longo da madrugada, se juntarão ao trajeto ciclistas, charreteiros, cavaleiros, operadores de máquinas agrícolas, passageiros de ônibus, jipes/off-road e, por último, motociclistas.

O percurso previsto passará por Caucaia, Água Espraiada, Vargem Grande Paulista, Itapevi, São João Novo e Araçariguama, antes de chegar ao destino final, em Pirapora do Bom Jesus.

Para celebrar o encerramento da romaria, um show gratuito com a dupla sertaneja Mayck & Lyan será realizado na Praça dos Romeiros, em Caucaia do Alto, no dia 27 de abril.