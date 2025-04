Obras no Rodoanel causam interdições de trecho em Osasco a partir de terça (22)

Obras no Rodoanel causam interdições de trecho em Osasco a partir de...

Motoristas que trafegam pelo Rodoanel Oeste (SP-021), na altura do km 16 em Osasco, devem redobrar a atenção a partir da próxima terça-feira, 22 de abril. A concessionária CCR RodoAnel iniciará obras de recuperação em uma estrutura elevada (Obra de Arte Especial) localizada neste trecho.

Os trabalhos, que serão executados pela empresa Novata Engenharia LTDA, têm como objetivo a recuperação do pavimento, laje e pré-laje da estrutura. A previsão é que a obra completa dure aproximadamente cinco meses, com término estimado para setembro, e será realizada em três etapas.

Durante todo o período, serão necessárias interdições de faixas para a execução dos serviços. Na primeira etapa, que começa no dia (22), a faixa 5 – mais à direita – e o acostamento da pista externa – sentido Perus/Padre Manoel da Nóbrega – ficarão totalmente interditados, dia e noite.

Para organizar o fluxo, os veículos que seguem pelo tronco principal do Rodoanel serão direcionados para as faixas 1, 2 e 3 (esquerda e centrais). Já o tráfego vindo da Rodovia Castelo Branco, pelo acesso do Ramo F, deverá utilizar a faixa 4, que funcionará de forma exclusiva para este movimento.

As demais etapas da obra ocorrerão na sequência, após a conclusão da primeira fase. A CCR RodoAnel recomenda que os motoristas respeitem a sinalização e os limites de velocidade no local.