Praça das Artes de Barueri apresenta concerto gratuito “Jobim Sinfônico” no Projeto Quinta Nota

Praça das Artes de Barueri apresenta concerto gratuito “Jobim Sinfônico” no Projeto...

No dia 24 de abril, quarta-feira, às 20h, a Praça das Artes de Barueri recebe o espetáculo “Jobim Sinfônico – O Universo musical de Tom Jobim” dentro do Projeto Quinta Nota. A apresentação, promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Barueri, tem entrada gratuita e não requer retirada prévia de ingressos.

O concerto promete um mergulho na rica obra de um dos maiores ícones da música brasileira, Antônio Carlos Jobim. Com arranjos que exploram a sonoridade sinfônica, o espetáculo contará com as participações especiais dos músicos Ítalo Queiroz, Jomar Fábio e Fábio Alves, enriquecendo a homenagem ao maestro soberano.

A Praça das Artes de Barueri está localizada na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, no Jardim dos Camargos.