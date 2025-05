8ª Festa Junina The Square agita Granja Viana a partir deste sábado (31)

A 8ª edição da Festa Junina do Open Mall The Square, em Cotia, começa neste sábado, 31 de maio, e promete animar a região até o dia 29 de junho. Com entrada gratuita, o evento acontecerá sempre aos sábados e domingos, oferecendo uma programação vasta com mais de 60 shows ao vivo, barracas de comidas típicas, brincadeiras tradicionais e apresentações de quadrilhas.

No primeiro fim de semana, a programação já está recheada. No sábado (31/5), as atrações incluem Renata Pizi (14h, Palco Praça das Árvores), Cortejo Junino (15h, Palco Alameda Central), Cicinho da Silva In Trio (18h, Palco Bar Brahma), Coletivo Caipira (19h, Palco Praça das Árvores) e um tributo a Sérgio Reis, Renato Teixeira e Almir Sater por Livio Macedo (21h, Palco Bar Brahma).

No domingo (1/6), a festa continua com Lino de França (13h, Palco Praça das Árvores), Leila & Lucas (14h, Palco Bar Brahma), Dayane & Michel (15h, Palco Alameda Central), a Quadrilha Nova Era (16h, Palco Praça das Árvores) e um tributo a Zé Ramalho por Edinho Ramalho (17h, Palco Bar Brahma).

Ao longo do mês de junho, o público poderá conferir outros tributos, como a Jorge e Matheus e Grande Encontro. Destaques futuros incluem Família Virgulino (15/6, 17h), um tributo a Marília Mendonça (28/6, 21h) e a cantora Mariana Aydar no dia 29 de junho, às 17h, em uma apresentação especial para 220 convidados (ingressos via openmallthesquare.com.br). A programação completa pode ser consultada no site openmallthesquare.com.br.