Atenção, motoristas: vias da Granja Viana serão interditadas para corrida neste domingo (1º)

Os motoristas que planejam trafegar pela região da Granja Viana, em Cotia, na manhã deste domingo, 1º de junho de 2025, devem redobrar a atenção e se programar para alterações no trânsito. O motivo é a realização do evento de corrida “Track & Field Experience Circuito Granja Viana”, que promoverá a interdição de vias importantes entre às 5h30 e às 8h30.

De acordo com o planejamento divulgado, no início da Avenida São Camilo, o fluxo estará liberado apenas até as 6h, e exclusivamente para os veículos dos atletas que apresentarem o número de peito. Este acesso permitirá que os participantes cheguem às seguintes vias, que estarão interditadas para o fluxo geral de veículos: Rua Perdigão, Rua Nova Amazonas e Rua Nova América.

A rotatória localizada no cruzamento da Rua José Félix de Oliveira com a Avenida São Camilo terá uma de suas vias liberada para quem desejar descer no sentido José Félix ou seguir em direção à Aldeia de Carapicuíba. Os motoristas serão orientados a utilizarem rotas alternativas por meio de faixas informativas que estarão afixadas no entorno do percurso do evento.

A operação contará com o apoio do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e da administração regional da Granja Viana. Faixas de interdição estão sendo alocadas nos locais para alertar os condutores com antecedência sobre as mudanças no tráfego. Recomenda-se que os motoristas que não participarão do evento evitem a região no horário da interdição ou busquem rotas alternativas.