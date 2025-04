Abono salarial PIS/Pasep é liberado para nascidos em março e abril

Trabalhadores do setor privado e servidores públicos nascidos nos meses de março e abril começam a receber o abono salarial PIS/Pasep referente ao ano-base 2023 a partir desta terça-feira (15). O benefício é destinado a quem trabalhou com carteira assinada e recebeu até dois salários mínimos mensais em média durante o ano de referência.

Nesta etapa, aproximadamente 3,8 milhões de pessoas estão aptas a receber os valores, totalizando um repasse de pouco mais de R$ 4,5 bilhões neste mês. Os trabalhadores elegíveis podem consultar e movimentar o benefício por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo Portal Gov.br.

O calendário de pagamentos do abono salarial, aprovado no final do ano passado, organiza as liberações de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Os pagamentos para o ciclo atual iniciaram em 17 de fevereiro e seguirão até 15 de agosto.

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelo pagamento do PIS, enquanto o Banco do Brasil realiza os pagamentos do Pasep. Os valores ficarão disponíveis para saque até o dia 29 de dezembro de 2025. Quem não realizar o saque dentro deste prazo deverá aguardar uma convocação especial do Ministério do Trabalho e Emprego para reaver o benefício.