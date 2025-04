Sebrae Móvel oferece atendimento gratuito para empreendedores em Osasco neste mês

O Sebrae Móvel, o escritório itinerante do Sebrae-SP, levará atendimento gratuito à cidade de Osasco em três datas no mês de abril: dias 16, 23 e 29, sempre das 9h às 16h. A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco (SETIDE), visa oferecer suporte a empresários e potenciais empreendedores.

Analistas de negócios estarão na van itinerante para fornecer orientações a quem deseja abrir um novo negócio ou precisa consultar e regularizar a situação como Microempreendedor Individual (MEI). O objetivo é disponibilizar informações estratégicas para o fortalecimento dos pequenos negócios na região.

Os atendimentos acontecerão em locais diferentes a cada dia:

16 de abril (Quarta-feira): Calçadão de Osasco (Rua Antônio Agú, Centro, em frente ao Osasco Plaza Shopping).

23 de abril (Terça-feira): Portal do Trabalhador Zona Norte (Rua Presidente Costa e Silva, 372, Helena Maria).

29 de abril (Terça-feira): Praça Dicran Echrefian, Presidente Altino (No centro da praça, em frente ao supermercado DIA).

Todo o serviço oferecido pelo Sebrae Móvel é gratuito.