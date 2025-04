Inscrições para cursos gratuitos do Programa Meu Futuro em Barueri abrem dia 11

Inscrições para cursos gratuitos do Programa Meu Futuro em Barueri abrem dia...

A Prefeitura de Barueri, através da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho, anunciou a abertura das inscrições para a 39ª Fase do Programa Meu Futuro. A iniciativa oferece qualificação profissional gratuita para os moradores da cidade, visando prepará-los para as demandas do mercado de trabalho.

As inscrições estarão abertas entre os dias 11 e 15 de abril. Os interessados poderão escolher entre 25 cursos disponíveis, incluindo duas novidades nesta fase, abrangendo diversas áreas do conhecimento. Há opções em formato híbrido (com aulas presenciais e online) e totalmente online.

Para participar, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: ser morador de Barueri, ter 16 anos de idade ou mais, possuir o Cadastro Cidadão (Registro Municipal – Ganha Tempo) atualizado e ter concluído o Ensino Fundamental (ou Ensino Médio, dependendo do curso escolhido). As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição, desde que os critérios sejam atendidos.

A inscrição deve ser realizada exclusivamente pelo site oficial do programa: meufuturo.barueri.br.

Após o período de inscrição, os tokens, links de acesso e demais informações sobre os cursos serão enviados aos inscritos a partir do dia 18 de abril, via WhatsApp, SMS e E-mail. A organização recomenda verificar as caixas de spam ou lixo eletrônico.

As aulas estão programadas para iniciar em 22 de abril, com término previsto para 23 de junho. Os alunos aprovados ao final do curso receberão um certificado de conclusão.

Confira a lista completa de cursos (Fase 39):

Cursos Híbridos (aulas presenciais e online):

Assistente Administrativo • 100h (aulas presenciais nas quartas-feiras das 19h às 21h)

Cálculos Financeiros • 40h (aulas presenciais nas terças-feiras das 19h às 21h)

Controlador de Acesso • 40h (aulas presenciais nas quartas-feiras das 19h às 21h)

Cuidador • 100h (aulas presenciais nas segundas-feiras das 19h às 21h)

Eletricista Instalador Residencial • 120h (aulas presenciais nas segundas e quartas-feiras das 19h às 21h)

Excel Avançado • 40h (aulas presenciais nas quartas-feiras das 19h às 21h)

Gestão de Equipe • 100h (aulas presenciais nas terças-feiras das 19h às 21h)

Informática Essencial – Noite • 100h (aulas presenciais nas segundas-feiras das 19h às 21h)

Libras – Introdução • 100h (aulas presenciais nas terças-feiras das 19h às 21h)

Mídias Sociais – Canva • 100h (aulas presenciais nas terças-feiras das 19h às 21h)

Plano de Marketing • 100h (aulas presenciais nas terças-feiras das 19h às 21h)

Portaria e Recepção • 100h (aulas presenciais nas segundas-feiras das 19h às 21h)

Recursos Humanos 4.0 • 40h (aulas presenciais nas terças-feiras das 19h às 21h)

Técnicas de Apresentação Oratória • 100h (aulas presenciais nas segundas-feiras das 19h às 21h)

Cursos Online (aulas somente online):

Assistente de Departamento Pessoal • 100h

Auditor Interno de Qualidade • 100h

Auxiliar de Logística • 100h

Comunicação Eficaz • 40h

Estratégias Para Marketing de Conteúdo • 100h

Expressão Estratégica – Impactando Sua Vida Profissional • 100h

Folha de Pagamento • 100h

Gestão de Qualidade • 100h

Inteligência Emocional • 100h

Marketing Digital • 100h

Soft Skills – Habilidades Comportamentais no Trabalho • 100h

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 9.4296-0853.