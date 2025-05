Adriano Mutante é campeão da Copa Osasco de Supino ao levantar 205 kg

O atleta osasquense Adriano Mutante sagrou-se campeão da Copa Osasco de Supino no último domingo, 11 de maio. A competição, que reuniu 50 atletas de diversas localidades, foi realizada no Ginásio Esportivo Henrique Alves de Moraes, no Jardim Baronesa.

Adriano, que integra o programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, disputou na categoria de 100 a 110 kg e garantiu o primeiro lugar ao levantar impressionantes 205 kg. Para efeito de comparação, o segundo e o terceiro colocados na mesma categoria levantaram 170 kg e 160 kg, respectivamente, destacando a performance de Mutante.

Emocionado com a vitória, Adriano Mutante expressou sua gratidão: “Agradeço a Deus por mais uma vitória. Sempre sou grato a minha cidade, Osasco, que me apoia. Agradeço ao secretário de Esporte Thiago Borges, que sempre esteve ao meu lado. Também não posso deixar de agradecer ao prefeito Gerson, uma pessoa que nos enche de orgulho, e à Prefeitura de Osasco por todo apoio”, disse o campeão.

O secretário de Esporte Thiago Borges, parabenizou o atleta pela conquista: “Parabéns ao Adriano Mutante, que mais uma vez levou o nome de Osasco ao lugar mais alto do pódio. Sua dedicação e esforço são inspirações para todos nós e para os futuros atletas da nossa cidade”.