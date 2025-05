Cotia realiza vacinação antirrábica noturna para cães e gatos nesta quarta-feira (14)

A Secretaria de Saúde de Cotia, através do Setor de Zoonoses, realizará uma Ação de Vacinação Antirrábica de Rotina Noturna para cães e gatos nesta quarta-feira, 14 de maio. A imunização ocorrerá das 15h às 20h30, na sala de vacinas do Setor, localizado na Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1565, no Parque Bahia.

O atendimento será gratuito e realizado por ordem de chegada. Para que o animal seja vacinado, é necessário que o responsável apresente um documento de identificação oficial.

O imunizante antirrábico de rotina deve ser aplicado anualmente em todos os cães e gatos. Para receber a dose, o animal precisa ter a partir de quatro meses de idade, estar em boas condições de saúde e, no caso das fêmeas, não podem estar prenhes ou amamentando.

Serviço

Ação de Vacinação Antirrábica de Rotina Noturna para cães e gatos