Ancelotti convoca seleção com volta de Antony e ausência dos osasquenses Ederson e Rodrygo

Ancelotti convoca seleção com volta de Antony e ausência dos osasquenses Ederson...

Carlo Ancelotti anunciou hoje (26) sua primeira convocação como técnico da seleção brasileira, trazendo de volta nomes da “velha guarda” e promovendo mudanças significativas, especialmente para jogadores de Osasco. O ponta direita Antony, natural da cidade, retorna à equipe. Por outro lado, o goleiro Ederson e o atacante Rodrygo, também osasquenses e figuras presentes em convocações do ex-técnico Dorival Jr., não foram incluídos nesta lista.

Entre os nomes experientes chamados por Ancelotti estão Alex Sandro, Danilo, Casemiro e Richarlison. O craque Neymar, que voltou recentemente aos gramados após uma lesão muscular, não foi convocado para os próximos compromissos.

A estreia de Ancelotti no comando da seleção brasileira está marcada para o dia 5 de junho, uma quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), contra o Equador, no Estádio Monumental de Guayaquil. Na sequência, a equipe enfrenta o Paraguai no dia 10 de junho, terça-feira, às 21h45 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Emocionado, o jogador, de 25 anos, agradeceu à Deus e a família pela nova chance. “Esse é um dia que dá certeza do poder de Deus em nossas vidas!! A Ele devemos tudo. Tudo que somos, tudo que sonhamos… voltar para a Seleção sempre foi um sonho que tracei com minha família. Nunca desisti. Aliás, nunca desistimos. Tudo que sou e devo é à minha família, meus filhos, minha esposa, meus pais e amigos… a cada um de vocês, meu muito obrigado e gratidão”, disse o ponta em seu Instagram.

Veja os convocados: