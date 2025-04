Concessionária inicia obras de melhoria na Rodovia Bunjiro Nakao

Motoristas e motociclistas que trafegam pela Rodovia Bunjiro Nakao (SP-250), nos trechos que cortam os municípios de Vargem Grande Paulista, Cotia, Ibiúna e Piedade, já podem observar as melhorias iniciais realizadas pela CCR Sorocabana, a nova concessionária da via, que é principal acesso à Ibiúna. A rodovia, que antes não era concedida, está recebendo uma série de intervenções para proporcionar mais segurança e conforto aos usuários.

Os trabalhos fazem parte do Plano de 100 dias da concessionária, que inclui a revitalização de 150 km de pavimento em diversas rodovias sob sua administração na região. Na SP-250, as equipes estão focadas na recuperação do asfalto, realizando fresagem (remoção do pavimento antigo), recomposição com novo asfalto, aplicação de microrevestimento, operações tapa-buracos e correção de depressões, além da revitalização da sinalização horizontal (pintura de faixas).

Além do pavimento, a CCR Sorocabana executa um amplo conjunto de serviços de conservação e manutenção ao longo das 12 rodovias que administra no interior paulista, incluindo a Bunjiro Nakao. Na faixa de domínio, são realizadas a poda da vegetação, limpeza geral de pistas, acostamentos, canteiros, passarelas e pontos de ônibus, remoção de pichações, recuperação de erosões e escorregamentos, além da revitalização de cercas e alambrados e remoção de árvores que ofereçam risco.

Os sistemas de drenagem também recebem atenção, com desobstrução de bueiros, reparos e reposição de grelhas e tampas. Dispositivos de segurança como defensas metálicas e guarda-corpos estão sendo recuperados e substituídos, com instalação de novos elementos onde necessário.

A sinalização vertical (placas) está sendo revitalizada, limpa e complementada, incluindo a instalação de placas institucionais com informações úteis aos motoristas, como o telefone 0800 da concessionária. Pontes e viadutos passam por correções de depressões nas cabeceiras, ajustes em juntas de dilatação e limpeza. A conservação dos prédios e pátios operacionais também faz parte do cronograma.

A CCR Sorocabana reforça seu compromisso em transformar a infraestrutura rodoviária sob sua responsabilidade, entregando melhorias perceptíveis desde o início da concessão. A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pelos trechos em obras, respeitando a sinalização e os limites de velocidade para garantir a segurança de todos.