Aniversário do Raposo Shopping terá distribuição de brindes e brigadeiro

Nesta quarta-feira, 28 de maio, o Raposo Shopping, tradicional centro de compras da zona oeste de São Paulo, completa seus 29 anos de história. Para celebrar a data em grande estilo, o shopping preparou um dia inteiro de carinho, surpresas e diversão, com ações exclusivas e experiências que prometem encantar os visitantes.

A principal atração para os clientes antenados é a dinâmica “Cupons Relâmpago”, que ocorrerá através do aplicativo oficial do Raposo Shopping – disponível gratuitamente para download na Play Store e Apple Store.

Das 13h às 21h, a cada hora, cupons com brindes especiais serão liberados exclusivamente pela plataforma. Os sortudos que conseguirem resgatar o benefício poderão retirar seu presente no balcão de Atendimento ao Cliente, localizado no Piso Raposo.

Entre os mimos estão ingressos de cinema, cartões com créditos para a Parques e Games, isenção de estacionamento, sessões de depilação da Espaço Laser, travesseiros da Pro House e muitas outras surpresas.

O estacionamento do shopping também será palco de comemoração com a ação “Vagas Premiadas”. Ao longo do dia, veículos estacionados aleatoriamente serão contemplados com brindes exclusivos. Os motoristas sortudos encontrarão uma tag surpresa em seus para-brisas, revelando o presente que ganharam.

Para completar a festa no Raposo Shopping, brigadeiros serão distribuídos ao longo do dia, adoçando ainda mais a celebração e agradecendo a todos que fazem parte dessa trajetória de quase três décadas de sucesso e parceria com a comunidade.