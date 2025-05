Linhas 8 e 9 de trens terão intervalos maiores nesta semana e no fim de semana

Os passageiros das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos da ViaMobilidade devem estar atentos às mudanças nos intervalos das composições, que ocorrem desde segunda-feira (26) e se estendem pelo próximo fim de semana.

Na Linha 9-Esmeralda, que conecta Osasco a Bruno Covas/Mendes – Vila Natal, os intervalos entre 26 e 30 de maio serão de 15 minutos, especificamente das 23h à 0h. No sábado, 31 de maio, neste mesmo trecho, o intervalo aumentará para 25 minutos, das 20h à 0h. Já no domingo, 1º de junho, os trens circularão com esperas de 25 minutos entre 7h e 19h.

Para os usuários da Linha 8-Diamante, no trecho entre Júlio Prestes e Itapevi, as alterações se concentram no fim de semana. No sábado, 31 de maio, os trens circularão com intervalos de 18 minutos das 20h à 0h. No domingo, 1º de junho, o intervalo será de 17 minutos durante todo o período das 4h à 0h.

Recomenda-se aos passageiros que programem suas viagens com antecedência para evitar transtornos.