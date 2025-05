Barueri: UBS do Jardim Graziela deve ser entregue em junho

A Secretaria de Obras de Barueri está nos retoques finais da construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Graziela. Localizada na rua Lorena, 515, no bairro Engenho Novo, a moderna estrutura de três pavimentos tem previsão de entrega até o final de junho deste ano, de acordo com a administração municipal.

A nova unidade foi erguida em um terreno de 1.563,13 m², com uma área construída total de 1.773,37 m². Seu projeto inclui um subsolo destinado a dois depósitos e estacionamento. No pavimento térreo, os munícipes terão acesso a setores essenciais como farmácia, administração, consultórios multiprofissionais, sala de acolhimento e fraldário.

O espaço também contará com sanitários infantis e funcionais, um centro de material e esterilização (CME), além de salas dedicadas à vacinação, curativos, inalação, medicação, reidratação e coleta de exames.

O pavimento superior será o coração do atendimento clínico, abrigando 10 consultórios. Adicionalmente, haverá salas especializadas para atendimentos de ginecologia, obstetrícia e odontologia. Completam a estrutura deste andar salas de enfermagem, pediatria, um espaço para reuniões, sala de pós-consulta, áreas de espera infantil, vestiários, cozinha para funcionários e sanitários acessíveis.

De acordo com a Prefeitura, além da UBS do Jardim Graziela, o mês de junho também deve marcar a conclusão da obra de reforma e ampliação da UBS Hélio Berzaghi, no Jardim Paulista.