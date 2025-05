Osasco se destaca entre as cidades que mais geraram empregos em São Paulo no 1º trimestre de 2025

A cidade de Osasco figurou entre os municípios paulistas com maior saldo na criação de empregos formais durante o primeiro trimestre de 2025. Com um total de 4.308 novas vagas com carteira assinada abertas entre janeiro e março, Osasco ocupou a sexta posição no ranking estadual, demonstrando a força de seu mercado de trabalho.

Os dados, divulgados pela Fundação Seade com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), revelam um panorama positivo para o estado de São Paulo. Nos primeiros três meses do ano, foram criadas 209.656 vagas formais em todo o estado, o que equivale a uma média de 2,3 mil novos empregos por dia.

No mês de março isoladamente, o estado de São Paulo registrou um saldo de 34.864 novos postos de trabalho. Nesse período, Osasco também teve um desempenho notável, sendo a terceira cidade que mais gerou empregos, com 1.575 vagas, ficando atrás apenas da capital e de Guarulhos.

O crescimento na criação de vagas de emprego no estado foi consistente em todos os períodos analisados: 0,24% em março, 1,46% no primeiro trimestre e 3,22% no acumulado dos últimos 12 meses (de abril de 2024 a março de 2025), período em que foram criadas 453.496 oportunidades.

A relevância do mercado de trabalho paulista no cenário nacional também é evidente. O estado de São Paulo foi responsável por 32% do total de vagas com carteira assinada criadas no país no primeiro trimestre de 2025. Em março, essa participação foi ainda maior, chegando a 48,7%, e no acumulado de 12 meses, o estado contribuiu com 28,1% das vagas formais geradas no Brasil.

O desempenho de Osasco, tanto no trimestre quanto no mês de março, reforça sua importância econômica e sua capacidade de gerar oportunidades na região metropolitana e no estado.

Confira as 10 cidades com maior saldo de vagas no 1º trimestre de 2025 no estado de São Paulo:

São Paulo: 48.250 Guarulhos: 7.769 Campinas: 5.540 Bauru: 5.422 Sorocaba: 4.834 Osasco: 4.308 Ribeirão Preto: 3.635 Franca: 2.688 Paulínia: 2.638 São José dos Campos: 2.619

Confira as 10 cidades com maior saldo de vagas em março de 2025 no estado de São Paulo:

São Paulo: 5.056 Guarulhos: 1.661 Osasco: 1.575 Sorocaba: 1.356 Matão: 1.085 São José dos Campos: 1.021 Holambra: 990 Bauru: 978 Santos: 951 Paulínia: 879

