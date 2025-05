Assaí anuncia segunda loja em Osasco com previsão de inauguração para o final de 2025

O Assaí Atacadista anunciou a chegada de sua segunda loja na cidade de Osasco. Atualmente em fase de obras, a nova unidade está localizada na Avenida Valter Boveri, 452, no Jardim Novo Osasco, e tem previsão de inauguração até o final deste ano. Esta loja integra o plano de expansão do Assaí para 2025 e estima-se que gere cerca de 600 empregos diretos e indiretos, contribuindo significativamente para a economia local e ampliando o acesso da população à sua reconhecida proposta de atacado e varejo.

A primeira unidade do Assaí em Osasco, inaugurada em 2004 na Avenida dos Autonomistas, no bairro da Vila Yara, continua em plena operação, atendendo a milhares de clientes diariamente. A abertura da nova loja no Jardim Novo Osasco reforça o compromisso da companhia com o município, onde o atacadista já estabeleceu uma relação consolidada com os consumidores locais.

Com aproximadamente 14 mil m² de área construída, a futura loja oferecerá 6 mil m² de área de venda, complementada por cerca de 400 vagas de estacionamento, visando proporcionar maior conforto e comodidade aos(às) clientes. A unidade seguirá o padrão da nova geração de lojas da rede, apresentando um ambiente climatizado, corredores largos e espaçosos, além de uma vasta gama de produtos e serviços, incluindo padaria, açougue e empório de frios, pronta para atender tanto comerciantes quanto famílias em suas compras do dia a dia.

“A nova loja agora em uma nova região, no Jardim Novo Osasco, representa mais um passo no nosso compromisso de estar cada vez mais perto dos(as) nossos(as) clientes, com uma experiência de compra moderna, acessível e eficiente. Estamos felizes em contribuir com o desenvolvimento da região, tanto pelo impacto econômico quanto pela geração de empregos”, afirma José Novaes, Diretor Regional do Assaí.

O Assaí conta atualmente com 302 unidades abertas em 24 estados, além do Distrito Federal. A Companhia planeja inaugurar cerca de 10 novas lojas até o final de 2025.