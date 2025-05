Trecho da Rua José Michelotti, próximo ao PS Central de Itapevi, será interditado neste domingo (18)

Um trecho da Rua José Michelotti, nas imediações do Pronto-Socorro Central, estará interditado ao tráfego de veículos neste domingo, dia 18. O bloqueio ocorrerá das 7h às 14h e é motivado pela necessidade de retirada do escoramento da estrutura do novo viaduto em construção na localidade.

Durante todo o período da interdição, agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) estarão posicionados no local para orientar motoristas e pedestres, com o objetivo de garantir a segurança e a fluidez do trânsito nas vias adjacentes.

Para minimizar os transtornos, foi divulgada uma rota alternativa para os condutores:

Quem estiver trafegando pelo Viaduto José dos Santos Novaes, no sentido do Pronto-Socorro, deverá obrigatoriamente virar à esquerda na Avenida Presidente Vargas.

Na Avenida Presidente Vargas, uma das faixas será temporariamente convertida em mão dupla para possibilitar o acesso à Rua Carmem Silva de Almeida.

Após acessar a Rua Carmem Silva de Almeida, os motoristas deverão virar à esquerda na Rua Professor Dimarães Antônio Sandei, para então poderem acessar a Rodovia Castello Branco por meio da SP-029.

Recomenda-se aos motoristas que programem seus trajetos com antecedência e utilizem as vias alternativas indicadas para evitar maiores transtornos.