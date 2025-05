Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda receberão R$ 1 bilhão para novo sistema de sinalização

Um termo aditivo ao contrato de concessão das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela ViaMobilidade e que atendem Osasco e municípios vizinhos, foi assinado nesta semana pelo Governo de São Paulo. O documento direciona um investimento superior a R$ 1 bilhão para a modernização do sistema de sinalização das duas linhas, um ponto crítico na operação que tem gerado queixas dos usuários.

Segundo o governo estadual, os recursos para o projeto virão de diferentes fontes: aproximadamente R$ 179 milhões são resultado da conversão de multas contratuais sem investimentos diretos, R$ 364 milhões serão redirecionados de outros projetos da concessão, e R$ 590 milhões virão de uma Parceria Público-Privada (PPP).

“Ao assinar este aditivo, damos um passo importante para transformar falhas em soluções, convertendo multas em melhorias reais para os passageiros”, declarou o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre a medida.

Redução do intervalo entre os trens

O cerne da modernização é a implantação do sistema ETCS Nível 2 (European Train Control System), um padrão internacional de controle de trens. A tecnologia, segundo o governo, permite monitoramento em tempo real e maior integração, possibilitando, no futuro, que trens da Linha 8 operem na Linha 9 e vice-versa.

Uma das principais promessas com a nova tecnologia é a redução do intervalo entre os trens nos horários de pico para cerca de três minutos. A execução completa da modernização do sistema de sinalização está programada para um período de quatro anos e meio, com início dos trabalhos previsto para ocorrer após a emissão da ordem de serviço.

A implantação será compatível com os sistemas atuais, permitindo uma transição gradual, ainda segundo o governo paulista. Este padrão já está previsto nos contratos de concessão mais recentes da CPTM (linhas 7, 11, 12 e 13), sendo agora incluído nas linhas 8 e 9 por meio deste aditivo.

Viaduto ferroviário e novas conexões até Barueri

O documento também prevê a elaboração do projeto para um viaduto ferroviário entre as estações CEASA (Linha 9) e Imperatriz Leopoldina (Linha 8), para permitir a circulação de trens entre as duas linhas no sentido Centro. Futuras expansões da Linha 9 e novas conexões até Barueri também estão mencionadas no aditivo.