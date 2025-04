Barueri promove palestra gratuita sobre neurodiversidade e inclusão com especialistas

Como parte das ações do Mês de Conscientização do Autismo, celebrado em abril, a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), realizará uma palestra especial focada nos transtornos do neurodesenvolvimento e nas adaptações essenciais para a inclusão. O evento é destinado a profissionais das áreas da saúde e educação, bem como a pais, mães e cuidadores de pessoas neurodivergentes.

O encontro está marcado para segunda-feira, dia 28 de abril, às 19h, na sede da Secretaria da Mulher, localizada na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 756, na Vila Porto. A participação é gratuita e aberta a todos os interessados, porém, as vagas são limitadas e é necessário realizar inscrição prévia.

A palestra contará com a presença de renomados especialistas, que compartilharão seus conhecimentos e vivências práticas. Entre os palestrantes confirmados estão:

Dra. Roberta Machado: Neurologista infantil

Gabriela Zani: Terapeuta ocupacional

Adriana Alves: Neuropsicopedagoga e psicomotricista

Edson Rios: Psicólogo especialista em análise do comportamento

Os interessados devem entrar em contato pelos telefones (11) 4198-2151 ou (11) 4198-7522 para garantir sua vaga. A organização destaca que esta será uma oportunidade valiosa para aprendizado, troca de experiências e aprofundamento sobre o tema da neurodiversidade.