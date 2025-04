GCM de Itapevi apreende R$ 160 mil em drogas e “cardápio” com QR Code na Cohab

GCM de Itapevi apreende R$ 160 mil em drogas e “cardápio” com...

Uma grande quantidade de drogas foi apreendida pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi nesta quinta-feira (24), em uma operação na região da Cohab. A ação, desencadeada a partir de denúncias anônimas, resultou na localização de um ponto utilizado para o armazenamento e preparo de entorpecentes, causando um prejuízo estimado em R$ 160 mil ao crime organizado.

Ao chegarem ao local indicado na denúncia, as equipes da GCM não encontraram suspeitos, mas localizaram um vasto material ilícito. Foram apreendidos 2.998 invólucros de cocaína, 430 gramas de pasta base da mesma droga, 279 frascos de lança-perfume (179 pequenos e 100 grandes), 837 pacotes de maconha e 844 unidades de Dray/Ice (droga sintética). Além disso, foram encontrados 22.500 eppendorfs (pinos plásticos) vazios, tipicamente utilizados para embalar cocaína.

A GCM também encontrou no local três balanças de precisão, uma máquina de cartão de crédito/débito, um aparelho celular, diversas embalagens plásticas e cinco cadernos contendo anotações detalhadas sobre a movimentação do tráfico de drogas na área. Um achado que chamou a atenção foi um “cardápio de drogas” que continha um QR Code, possivelmente utilizado para facilitar pagamentos via Pix pelos compradores.

Todo o material apreendido foi apresentado na delegacia, onde a ocorrência foi registrada. A GCM de Itapevi reforça a importância da colaboração da população e mantém canais abertos para denúncias anônimas, que podem ser feitas 24 horas por dia pelos telefones 153 ou 199. A Polícia Militar pode ser acionada pelo 190.